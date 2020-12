Rathaus-Geschichten: Rümelingen

Dem Bau des Rümelinger Rathauses ging ein langer Streit voraus. Ein Hauptprotagonist war ein reicher Rümelinger Industrieller. Er versprach, 30 Häuser zu bauen, wenn der Standort gewechselt werde.

Das imposante Rathaus ist heute nicht mehr aus dem Rümelinger Stadtbild wegzudenken. Doch der Einweihung am 9. Juni 1956 war ein langer politischer Streit vorausgegangen, der teils heftig in der Presse ausgetragen wurde. Ein Hauptprotagonist dabei war ein reicher Rümelinger Industrieller. Er sollte sogar in Zusammenhang mit dem Rathausbau 30 Wohnungen errichten lassen. Allerdings in der Nachbargemeinde Kayl. Doch alles der Reihe nach.

Dass Rümelingen ein neues Rathaus brauchte, war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg relativ unumstritten ...