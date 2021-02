Rathaus-Geschichten: Petingen

Vom Nothombs Schlass zum Rathaus: Die Gemeindeverwaltung Petingen steht auf historischem Grund.

Wer heute im Park beim Petinger Rathaus spazieren geht oder im Rathaus Behördengänge erledigt, weiß nicht unbedingt, dass an diesem Standort einst ein herrschaftliches Haus stand. In jener Immobilie lebte damals nämlich die aus der Region um Arlon stammende und im Laufe der Zeit in den Adelsstand erhobene Familie Nothomb. Wegen seiner Bewohner wurde das Gebäude auch von der Bevölkerung Nothombs Schlass genannt. Den dazugehörenden Park nutzte die Familie zur Erholung.



Letzter Schlossbewohner aus der Nothomb-Familie war Jean-Pierre Dominique Ambroise Camille Alphonse, genannt Alphonse Nothomb ...