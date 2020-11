Rathaus-Geschichten: Niederanven

Das Gemeindehaus von Niederanven befindet sich an einem Ort mit reitsportlicher Vergangenheit.

In einem rostroten, funktionellen Bau an der Rue d'Ernster in Oberanven befindet sich seit Januar 2006 die „Märei“ der Gemeinde Niederanven. Auf dem Gelände, dem „Schommeswois“, fanden bis in die 1990er-Jahre internationale Reitturniere statt. „Dort, wo heute das Gemeindehaus steht, stand beim letzten CSIO-Reitturnier das VIP-Zelt“, erinnert sich Bürgermeister Raymond Weydert.

Eine Veranstaltung, deren Organisation die Gemeinde mit stemmte ...