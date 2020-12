Rathaus-Geschichten: Mertert

Wohl kein Rathaus in Luxemburg kann mit einem Wasserkran und einem Eisenbahnsignal glänzen: Das Rathaus der Gemeinde Mertert war einst der Bahnhof der Prinz-Heinrich-Eisenbahnlinie.

Tausende Verkehrsteilnehmer fahren täglich in Wasserbillig am Rathaus der Gemeinde Mertert vorbei, während Einwohner dort ein- und ausgehen, um Behördengänge zu erledigen. Seit 1987 werden in dem schmucken Gebäude mit dem eckigen Turm an der Grand-Rue nämlich die Geschicke der an den Flüssen Sauer und Mosel gelegenen Gemeinde geleitet. Doch wie ältere Generationen bestimmt noch wissen, war dies nicht immer so.



Die Mairie war einst der Bahnhof der Prinz-Heinrich-Eisenbahnlinie ...