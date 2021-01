Rathaus-Geschichten: Mersch

Das Rathaus der Gemeinde Mersch ist seit 1993 im Turm des Schlosses untergebracht. Das gesamte Areal blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Luxemburgs Gemeindeverwaltungen sind nicht alle in modernen und neueren Gebäuden untergebracht. Einige befinden sich in ehemaligen Bahnhofsgebäuden, Geburtshäusern von bekannten Persönlichkeiten oder in Schlössern. Zu Letzteren zählt übrigens auch diejenige von Mersch. Sie ist in dem rechteckigen Bergfried der Schlossanlage an der Place Saint-Michel angesiedelt.

Wie der Geistliche René Fisch in seinem im Jahr 1992 erschienenen Buch „D‘Geschicht vu Miersch“ (Band 1) schreibt, geht der Ursprung des Merscher Schlosses wohl zurück auf die Zeit der Karolinger ...