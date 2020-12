Rathaus-Geschichten: Hosingen

Die Kommune Park Hosingen verfügt über das neueste Rathaus des gesamten Großherzogtums. Ehemaliges Gemeindegebäude erhält neue Bestimmung.

„Wenn diese Wände sprechen könnten“, so heißt es gerne mit Blick auf all jene Ereignisse, die so manch historisches Gebäude miterlebt hat. Nun, selbst wenn die Wände des neuen Rathauses der Gemeinde Park Hosingen sprechen könnten, wären sie wohl eher kurz angebunden, ist es doch erst rund ein Jahr her, dass es am 19. Dezember 2019 seiner Bestimmung übergeben wurde. Damit verfügt die Nordkommune über das neueste und vielleicht auch modernste Gemeindehaus des Landes.

Das Multifunktionsgebäude besteht aus zwei separaten Trakten ...