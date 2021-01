Rathaus-Geschichten: Hesperingen

Das Rathaus von Hesperingen ist landbekannt. Dass es einem ehemaligen Landsitz an gleicher Stelle nachempfunden ist, wissen die wenigsten.

Seit fast 30 Jahren hat die Gemeindeverwaltung ihren Sitz an der Route de Thionville in Hesperingen. Es ist ein imposantes Gebäude, an das sich an der Rückseite ein Weiher und ein öffentlicher Park mit Fahrrad- und Fußgängerwegen sowie ein Fitness-Parcours anschließen.



Am 16. September 1992 wurde das neue Rathaus eingeweiht, das ein Areal von mehr als 13 Hektar mit herrlichen Grünflächen und Anlagen umfasst.

Doch bereits ein Jahr zuvor waren die kommunalen Dienststellen aus dem viel zu klein gewordenen alten Gemeindehaus in das moderne und geräumigere Gebäude umgezogen ...