Rathaus-Geschichten: Heffingen

Vom Pfarrhaus zur Gemeindeverwaltung: Die Mairie in Heffingen ist ein Ort mit einer 300-jährigen Geschichte.

Der aktuelle Verwaltungssitz der Gemeinde Heffingen ist in einem geschichtsträchtigen Gebäude untergebracht – doch erst seit dem Jahr 2002. Denn vor dem Umzug in das altehrwürdige „Härenhaus“ mit seinem kleinen Innenhof, dem Rundbogentor und der hohen Mauer befand sich die Verwaltung in anderen Räumlichkeiten. Dennoch, das derzeitige Gemeindehaus war seit jeher von „Hären“ mit einer gewissen Autorität besetzt – ob nun Bürgermeister oder früher dem Ortspfarrer.

Denn unter dem Namen „an Zähren“ oder eben „Härenhaus“ war die heutige Mairie einst das Pfarrhaus der Pfarrei Heffingen ...