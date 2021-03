Rathaus-Geschichten: Garnich

Behördengänge statt Bier trinken: Das Rathaus von Garnich ist seit 2009 im ehemaligen Café A Paquet untergebracht

Einst trafen sich die Einwohner aus Garnich am Stammtisch der Dorfkneipe A Paquet, um mit Bekannten und Freunden in geselliger Runde zu plaudern. Heutzutage kehren sie in dem Gebäude an der Rue de l‘Ecole ein, um Behördengänge zu erledigen.

Seit 2009 befindet sich die Gemeindeverwaltung von Garnich hinter den renovierten und umgebauten Mauern des früheren Cafés. Doch wie kam es dazu?

Lohgerber kauft Bistro

Laut den Garnicher Geschichtsfrënn kaufte der aus Niederkorn stammende Jean-Pierre Paquet im Jahr 1871 zusammen mit seiner Ehefrau Suzanne Olinger aus Garnich das schon bestehende Bistro ...