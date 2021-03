Rathaus-Geschichten: Biwer

Im Rathaus von Biwer ist es eng geworden. Jetzt lässt die Gemeinde die Innenräume ausbauen - auch ein Festsaal für Hochzeiten entsteht.

Bürger der Gemeinde Biwer, die in letzter Zeit ihren Ausweis erneuern wollten, werden sich schon gewundert haben. Der Automat für die Passbilder steht im Treppenhaus – weil der gewohnte Platz zu eng und folglich nicht konform zu den Corona-Auflagen ist.



Eng ist es auch am Empfang und in den anderen Büros, weshalb der Gemeinderat für einen Ausbau des Rathauses innerhalb des bestehenden Baukörpers gestimmt hat. Schon in diesem Frühling sollen die Bauarbeiten beginnen.

Die Gemeinde Biwer ist gewachsen und wird weiter wachsen, zum Beispiel wenn auf dem Gelände der ehemaligen Cité Syrdall Wohnraum für 500 Menschen entsteht ...