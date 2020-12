Rathaus-Geschichten: Betzdorf

Wie ein Schlossherr darf sich der Bürgermeister der Gemeinde Betzdorf in seinem Büro fühlen. Er blickt direkt auf einen Turm, auf dem die luxemburgische Fahne weht.

Das Dorf Berg ist nach wie vor das kleinste Dorf in der Ost-Gemeinde Betzdorf. Auch wenn es in den vergangenen Jahren aufgrund einiger Wohnungsbauprojekte demografisch gewachsen ist und dies auch künftig noch der Fall sein wird. Und trotzdem wurde der Ortschaft ab den 2000er-Jahren eine besondere Ehre zuteil. Denn weil sich seit Mitte der 1990er-Jahre ein akuter Platzmangel im damaligen Rathaus in Roodt/Syr sowie des technischen Dienstes abzeichnete, standen die Zeichen auf Veränderung.



Der Gemeinderat beschloss 1997 auf Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Rhett Sinner, das herrschaftliche Schloss an der Rue du Château im Dorfinnern zu erwerben ...