Rathaus-Geschichten: Bad Mondorf

Die Gemeinde Bad Mondorf hat seit 2012 ihren Sitz in einem modernen Neubau. Es ist das dritte Rathaus seit 1920.

Was seine Rathäuser angeht, blickt der Thermalort an der luxemburgisch-französischen Grenze auf eine bewegte Geschichte zurück. Alleine in den vergangenen 100 Jahren zählte die Kommune Bad Mondorf drei verschiedene Gemeindehäuser.

Seit 2012 werden die Geschicke der aus den drei Dörfern Bad Mondorf, Altwies und Ellingen bestehenden Gemeinde in der modernen Mairie an der Place des Villes jumelées im Ortsviertel Brill geleitet ...