Ein 55.000 Liter fassender Propangastank schlug am Donnerstagnachmittag leck.

Raststätte abgeriegelt

Gasalarm auf der Aire de Berchem

Teddy JAANS Ein 55.000 Liter fassender Propangastank schlug am Donnerstagnachmittag leck.

Am späten Donnerstagachmittag wurde auf der Tankstelle „Aire de Berchem“ entlang der A3 ein Gasleck festgestellt, woraufhin man die Feuerwehren alarmierte. Vor Ort mussten die Spezialisten feststellen, dass Propangas aus einer 55.000 Liter fassenden unteridischen Zisterne entwich.

Foto: CGDIS

Umgehend wurde ein Sicherheitsperimeter eingerichtet, wobei man ein besonderes Augenmerk auf die vorherschenden Windrichtungen hielt, galt es doch, eine Ausbreitung des Gases in Richtung der umliegenden Wohngebiete auf jeden Fall zu vermeiden, wofür die NRBC-Einheit (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) des CGDIS verantwortlich zeichnete.

Die Feuerwehren sicherten das Areal soweit wie möglich ab und bereiteten sich auf Löscharbeiten im Rahmen einer Explosion oder eines Feuers vor.

Alles in allem waren über 100 Feuerwehrkräfte aus Roeser, Bettemburg, Hesperingen,Luxemburg-Stadt, Kayl, Esch/Alzette und Dippach im Einsatz, eine Ambulanz aus Bettemburg war zur Sicherheit ebenfalls abbestellt worden.

Auch eine spezialisierte Firma konnte das Leck nicht eindeutig orten, so dass man sich entschloss, den Tank zu leeren. Diese Arbeiten dauern auch noch am Freitagmorgen an. Aus diesem Grung bleibt ein großer Teil der Raststätte abgeriegelt und bis auf weiteres nicht zugänglich.

Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Serviceseite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.