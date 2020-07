Die Debatten um die "Black Lives Matter"-Bewegung und den strukturellen Rassismus in der Gesellschaft dringt gar bis in die Luxemburger Landgemeinde Wahl vor. Die Rue Nicolas Grang in Buschrodt wird nun umgetauft.

Rassismus-Debatte: Gemeinde Wahl tauft Rue Nicolas Grang um

Carlo NILLES

Geboren am 2. Januar 1854 in Buschrodt, schloss sich Nicolas Grang 1882 als belgischer Armee-Leutnant und Mitglied des Comité d'études du Haut-Congo einer Einheit an, die die Erschließung des oberen Kongoflusses unter der Führung des Afrikaforschers Sir Henry Morton Stanley sicherte. Noch im selben Jahr wurde Grang zum Kommandanten befördert und somit zu einem der Wegbereiter für die Kolonisierung und Ausbeutung des Kongos unter der Herrschaft König Leopolds II ...