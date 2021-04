Raser stehen am Mittwoch im Fokus der Verkehrspolizei. Seit Mitternacht finden im Rahmen des "Speedmarathon" verstärkt Kontrollen statt.

Raser im Fokus der Aktion "Speedmarathon"

(SC) - Am Mittwoch geht es Rasern im Rahmen der Aktion „Speedmarathon“ an den Kragen. Bereits seit Mitternacht finden im ganzen Großherzogtum verstärkt Verkehrskontrollen statt. Vor allem während der Spitzenzeiten zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr und zwischen 16 Uhr und 18 Uhr steht die Verkehrspolizei vielerorts mit Blitzgeräten.

Die Initiative findet unter der Leitung von Roadpol (European Roads Policing Network) in mehreren EU-Ländern statt. In Luxemburg wird der „Speedmarathon“ alljährlich im April organisiert - im vergangenen Jahr musste er coronabedingt jedoch verschoben werden.

#Speedmarathon

Dans le cadre de la campagne paneuropéenne « Speed », la semaine du 19-25 avril 2021 sera consacrée aux excès de vitesse aussi au Luxembourg, notamment avec le « Speedmarathon » qui aura lieu le 21 avril 2021 de 0.00 à 24.00 heures.

ℹ️ https://t.co/EkMvZXJdEu pic.twitter.com/F1mq46IApi — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 16, 2021

Der „Speedmarathon“ soll dazu beitragen, die Bevölkerung auf die Gefahren des Rasens aufmerksam zu machen, um langfristig Verkehrsunfällen vorzubeugen.

Am Morgen stand die Polizei in Fischbach und kontrollierte rund 100 Fahrzeuge. Zu schnell war hier niemand. Ähnlich sah es am Mittwochmorgen auf der Route d'Arlon in Straßen und der Avenue Charlotte in Differdingen aus. Auch hier fiel kein Fahrer den Verkehrspolizisten negativ auf.

Einem Lastwagenfahrer, dessen reservierte Plätze blockiert waren, konnte schnell geholfen werden.

#SpeedMarathon @Roadpol_eu



⚠️Vitessekontroll zu Déifferdeng, Ave. Charlotte.



Resultat:

Et war kee Chauffer ze schnell. 👍



Dem Camionsfuerer, deen duerch besaten awer reservéiert Parkplaze blockéiert war, konnt och séier gehollef ginn. pic.twitter.com/baYF3jmV74 — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 21, 2021

In zwei 30er-Zonen - an der Kreuzung zwischen der Rue des Cerisiers und dem Boulevard Dr. Ernest Feltgen in Luxemburg-Stadt und in der Rue Victor Hugo in Esch-Alzette - waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs.

#SpeedMarathon @roadpol_eu



⚠️Vitessekontroll kuerz no 7 Auer zu Esch, rue Victor Hugo.

Des Platz gouf gewielt well et eng 30er Zone ass.



Resultat:

▶️2 AT vun 49€ pic.twitter.com/6KbqDqO7NO — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 21, 2021





