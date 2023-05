Die Polizei berichtet über eine Serie an Führerscheinentzügen. Im Nordwesten des Landes war ein Autofahrer im Ortsgebiet um 70 Sachen zu schnell.

Aus dem Polizeibericht

Raser fährt mit Tempo 120 durch Grosbous - Führerschein weg

(LW) - In der Nacht auf Sonntag raste ein Fahrer mit 120 km/h durch die Rue d'Arlon in Grosbous. Erlaubt sind dort 50 km/h. Weil die Polizei zufällig eine Geschwindigkeitskontrolle vor Ort durchführte, konnte der Mann angehalten werden. Er musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei berichtete am Sonntag über weitere Führerscheinentzüge. Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde ein Fahrzeug in Kopstal gemeldet, das dort in Schlangenlinien unterwegs werde. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Weder der Fahrer noch die Passagiere auf der Rückbank trugen einen Sicherheitsgurt. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, weshalb der Führerschein des Fahrers eingezogen und Protokoll erstellt wurde.

Ein weiterer Fahrer, der wegen seiner Fahrweise auffiel, wurde der Polizei kurz nach 20 Uhr gemeldet. Auch dieses Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Lintgen gestoppt werden. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

In der Rue de Hollerich in der Stadt Luxemburg wurde eine Polizeistreife am Samstag gegen 18.30 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit laufendem Motor an einer Tankstelle stand. Bei der Kontrolle konnten die Beamten offensichtliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, weshalb sein Führerschein eingezogen wurde.

In der Rue de Mersch in Keispelt wurde eine Polizeistreife auf einen Fahrer aufgrund dessen unsicherer Fahrweise aufmerksam. Er konnte gestoppt und kontrolliert werden. Auch hier war der Alkoholtest positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

Am Sonntag gegen 4 Uhr morgens fiel ein weiterer Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise im Boulevard Jean Ulveling in Luxemburg-Stadt auf. An der Côte d’Eich wurde der Fahrer kontrolliert. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde sein Führerschein eingezogen.

