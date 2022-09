Ein Schutzengel in Trier: Im August ereignete sich ein spektakulärer Verkehrsunfall nahe dem Verteilerkreis. Jetzt ist ein Video aufgetaucht.

Unfall in Trier

Rasender Lastwagen verfehlt Fußgänger nur knapp

Wer als Fußgänger auf die grüne Ampel wartet, sollte die Straße nicht betreten, denn das ist gefährlich. Eine Ausnahme von dieser goldenen Verkehrsregel ereignete sich im August im Norden von Trier bei einem spektakulären Unfall:

Ein Lastwagen mit vollbeladenem Anhänger pflügte in hohem Tempo über drei Verkehrsinseln und mähte die Ampeln darauf einfach um - „aufgrund eines Fahrfehlers“ des 73-jährigen Chauffeurs, wie die Polizei Trier damals mutmaßte. Ein Fußgänger am Straßenrand konnte sich nur durch einen schnellen Schritt auf die Zurmaiener Straße retten, auf der in diesem Moment kein Auto fuhr.

Der 55-Jährige blieb bei dem Geschehen nahe der Autobahnauffahrt auf die A602 unverletzt. Wie viel Glück er dabei wirklich hatte, zeigt jetzt ein Video, das seit wenigen Tagen in den sozialen Medien kursiert.

Der Lastwagen kam weit hinter der Kreuzung zum Stehen, der Fahrer wurde bei der Aktion leicht verletzt.

