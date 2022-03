Die städtischen Buslinien 5, 20, 23, 28 und 29, die RGTR-Linien 223, 226 und 303 sowie die Schulbusstrecke 982 werden abgeändert.

Vom 4. April an

Rangwee-Sperrung: So werden die Busse umgeleitet

Steve REMESCH Die städtischen Buslinien 5, 20, 23, 28 und 29, die RGTR-Linien 223, 226 und 303 sowie die Schulbusstrecke 982 werden abgeändert.

Wenn vom 4. April an der Rangwee auf dem Teilstück zwischen der Tankstelle und dem Tunnel voll gesperrt sein wird, dann bleibt das auch nicht ohne Folgen für den öffentlichen Transport. Betroffen sind fünf städtische Buslinien, drei RGTR-Strecken und ein Schulbus.

Bus 5 wird wie bisher zur Bonneweger Kirche fahren, von dort aber über die Rue de Hesperange, die Route de Thionville durch den Tunnel Bousser zur Rue des Scillas. Dadurch entfallen die Haltestellen Rangwee, Neufchâteau und jene in der Rue du cimetière.

Bus 28 wird ebenfalls über den Tunnel umgeleitet. Demnach entfallen auf dieser Linie alle Haltestellen an der Route de Thionville und im Rangwee. Die Linien 3 und 29 werden als Ersatz dienen.

Bus 29 wird während der Baustellenphase als Terminus nur noch den Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) anfahren - nicht mehr Cloche d'Or. Den Teil der Strecke befährt künftig die Linie 20.

Bus 20 führt durch den Tunnel Bousser und den Tunnel Rangwee in die Rue du Scillas in Howald und von dort nach Cloche d'Or. Dadurch entfällt die Haltestelle Francophonie am Boulevard de Kockelscheuer.

Bus 23 wird künftig einen Umweg über den Tunnel Bousser fahren, um von dort zum LTB zu gelangen. Aus Platzgründen wird der Terminus aber in die Rue Demy Schlechter verlegt.

Bus 3 wird künftig einen verstärkten 15-minütigen Takt fahren. Abends und an Sonntagen endet die Linie an der Place Léon XIII. Hier ist dann der Umstieg zur Linie 5 erforderlich.

Die RGTR-Linien 223, 226, 303 werden künftig direkt von der Hesperinger Kirche über die Rue de Gasperich in Richtung Cloche d'Or fahren. Schulbus 982 vom Mamer Lycée Josy Barthel wird künftig nur noch zwischen dem Mamer Lycée und der Belle Etoile fahren. Schüler müssen dort für ihre Rückfahrt dann den Bus 226 nehmen.

