Randalierer zerstört Fenster bei Wanteraktioun

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann, dem der Zugang verweigert worden war, vor einer Obdachlosenunterkunft in Findel randaliert.

(str) - In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann bei der Wanteraktioun in Findel mehrere Fenster eingeschlagen. Das meldete RTL am Nachmittag.

Wie die Pressestelle der Polizei auf LW-Nachfrage hin bestätigt, war einem Mann aus nicht näher genannten Gründen der Zutritt zur Obdachlosenunterkunft verboten worden. Dieser begann daraufhin gegen 4.20 Uhr auf eine Glastür und mehrere Fenster einzuschlagen, wobei diese zu Bruch gingen.

6 Der Sachschaden dürfte sehr hoch sein. Foto: Gerry Huberty

Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurde zum Tatort beordert, sie konnten den Randalierer jedoch nicht mehr antreffen. Es wurde ein Ermittlungsbericht an die Staatsanwaltschaft aufgesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Der Neubau der Wanteraktioun-Unterkunft war erst in diesem Winter in Betrieb genommen worden.

