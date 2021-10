In Niederkerschen kam es am Freitagabend zu einer sehr unschönen Szene. Die Polizei fand den Übeltäter und seine beiden Kollegen.

Weil sie ihn auf die Uhrzeit ansprach

Randalierer greift Frau an und verletzt sie

In Niederkerschen kam es am Freitagabend zu einer sehr unschönen Szene. Die Polizei fand den Übeltäter und seine beiden Kollegen.

(tom) - Auf dem Boulevard J.F. Kennedy in Niederkerschen wurde am Freitagabend gegen 22.20 Uhr eine Frau nach einem Angriff so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Sie hatte drei Männer, die gerade eine Kneipe verlassen hatten und lärmend in der Straße unterwegs waren, auf die späte Uhrzeit aufmerksam gemacht. Einer der Männer griff daraufhin die Frau an und verpasste ihr einen Kopfstoß. Anschließend flohen der Angreifer und seine Begleiter.

Etwas später konnte der Mann in der Zone op Zaemer gestellt werden, nachdem er noch einen Fluchtversuch vor der Polizei unternommen hatte. Die zwei anderen Männer sammelte die Polizei ebenfalls in der Cité Charles de Gaulle ein und nahm sie mit zur Dienststelle. Eine Strafanzeige wurde erstellt.



