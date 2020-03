Am Mittwoch kam es in der Vollzugsanstalt in Schrassig zu Unruhen, nachdem mehrere Häftlinge sich geweigert hatten, in ihre Zellen zu gehen.

Randale in Schrassig

(TJ) - Am Mittwoch kam es gegen 21.30 Uhr in der Vollzugsanstalt in Schrassig zu Unruhen, nachdem etwa 25 Häftlinge sich geweigert hatten, in ihre Zellen zu gehen. Über den Grund der Unruhen ist nichts bekannt.

Polizeieinheiten, die Hundestaffel sowie mehrere Rettungs- und Feuerwehreinheiten rückten an. Gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet. Der Vorfall hat nichts mit der Corona-Epidemie zu tun und die Sicherheit der Haftanstalt sei zu keinem Moment in Gefahr gewesen, so die Direktion.

Am Donnerstagmorgen läuft der Haftbetrieb normal. Es blieb bei Materialschaden. Die Staatsanwaltschaft ließ eine Untersuchung in die Wege leiten.

