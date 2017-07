(mth) - Auch wenn die zum Teil befürchteten Ausschreitungen am Rand des Fußballspiels zwischen Niederkorn und Glasgow am Dienstagabend weitgehend ausblieben, kam es in der Nacht trotz allem zu zwei Zwischenfällen.

Gegen 22.50 Uhr musste die Polizei am Hauptbahnhof einschreiten, nachdem eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Das Sicherheitspersonal am Bahnhof war von mehreren Person angegriffen worden, nachdem diese vor der Schließung der Bahnhofshalle aufgefordert wurden, das Gelände zu verlassen.

Die alkoholisierten Personen weigerten sich, das Bahnhofsgelände zu räumen und beschädigten mehrere Schilder, bevor sie das Sicherheitspersonal tätlich angriffen. Eine Polizeistreife musste eine stark betrunkene und aggressive Person, sie sich stark zur Wehr setzte und einen Polizisten verletzte, ruhigstellen.

Eine weitere betrunkene Person wollte sich ebenfalls einmischen und musste aus Sicherheitsgründen auch ruhig gestellt werden. Beide Männer wurden zur Dienststelle gebracht. Bei einer Person wurde Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Eine weitere Person musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen, eine Strafanzeige wurde erstellt.

Wenig später kam es dann um 0.45 Uhr auf der Place d'Armes zu einem Zwischenfall, als dort eine betrunkene Person vor einem Restaurant randalierte und auf eine Eingangstür einschlug. Das Personal verschloss die Tür, um sich vor dem aufgebrachten Mann zu schützen.

Der Mann trat gegen die Glastür, die zum Teil zerstört wurde und schmiss anschließend einen Stuhl gegen eine weitere Vitrine, die ebenfalls zerbrach. Eine Polizeistreife konnte den Mann festnehmen und zur Dienststelle bringen, wo dieser seinen Rausch ausschlafen konnte.