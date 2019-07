Der Konsumentenschutzvereinigung sind die Parkingpreise im Rahmen des Rammstein-Konzerts auf Herchesfeld ein Dorn im Auge.

Rammstein-Konzert: ULC wettert gegen Parkgebühren

Teddy JAANS Der Konsumentenschutzvereinigung sind die Parkingpreise im Rahmen des Rammstein-Konzerts auf Herchesfeld ein Dorn im Auge.

Die Union Luxembourgeoise des Consommateurs regt sich in einem Schreiben massiv über die Parkingpreise, die der Organisator den Besuchern des Rammstein-Konzerts abverlangt, auf. Zu den 100 Euro für das Eintrittsticket müssten die Besucher pro Auto stolze 20 Euro pro Auto Parkgebühren zahlen - wenn sie denn mit dem Wagen zum Austragungsort Herchesfeld fahren möchten. Die Konsumentenschutzvereinigung protestiert gegen diese Preispolitik und spricht sogar von "Abzocke" auf Kosten der jugendlichen Konzertbesucher.

Lesen Sie hier den Wortlaut der ULC-Mitteilung:

Teures Rammsteinkonzert !

Das Rammsteinkonzert, organisiert vom „Atelier“, auf dem Herchesfeld am kommenden Samstag 20.07.2019 war innerhalb weniger Stunden ausgebucht.

Neben dem offiziellen Eintrittsticket von 100€ im Vorverkauf kommen zumindest noch bis zu 20 € Parkgebühren pro Automobil hinzu, will man einen sogenannten on Site Parkplatz mit Shuttle Dienst zum Konzert in Roeser benutzen.

Neben diesen hohen Eintrittskarten, kommen also mindestens noch diese drastischen Parking Gebühren hinzu. Hierbei handelt es sich nach Meinung der ULC wiederum um einen Fall von Abzocke, wo dieses Mal massiv von den jugendlichen Musikliebhabern profitiert wird.



Rechtfertigung

Michel Welter, Direktor des Konzertveranstalters Atelier reagierte am Mittwoch auf RTL-Radio auf das ULC-Schreiben. Den Besuchern stehe es frei, mit Bus, Fahrrad oder per Pedes zum Konzert zu kommen. Ohnehin würden die meisten Besucher für fünf Euro mit den Pendelbussen ab dem P&R Bouillon nach Herchesfeld kommen. Was die Parkplätze auf dem Konzertgelände angeht, so müssten diese speziell zu diesem Zweck eingerichtet werden und das hätte seinen Preis. Der Organisator schlage hieraus keinen Profit, so Welter weiter.