Vor mehr als 18.000 Fans hat Rammstein am Samstagabend das Herchesfeld in Roeser zum Beben gebracht. Es ist das einzige Open-Air-Konzert der Band auf ihrer Europatournee 2019.

Rammstein: Donner, Feuer und Rauch

Ein riesiger Turm, eine bedrohliche, düstere Kulisse und dazu viel Feuer und Rauch. Rammstein beeindruckte am Samstagabend mit harten Klängen und mit einer bis ins Detail choreografierten Pyro-Show mehr als 18.000 Zuschauer auf dem Herchesfeld-Gelände in Roeser.



31 Fotos: Claude Piscitelli

Punkt 16 Uhr hatten sich die Tore zur Open-Air-Konzertarena am Herchesfeld in Roeser geöffnet. Und obwohl das Konzert erst vier Stunden später beginnen sollte, ließen sich es viele Rammstein-Fans nicht entgehen, schon am frühen Abend ihre Lieblingsband zu feiern.



21 Erste Eindrücke vom Konzertgelände - knapp vier Stunden vor Konzertbeginn. Fotos: Claude Piscitelli

Die Veranstalter hatten die Konzertbesucher aufgrund des erwarteten Andrangs aufgefordert zeitig zum Konzertgelände aufzubrechen. Rund zehn Minuten vom Veranstaltungsort entfernt wurde ein Parkplatz eingerichtet. Dafür fallen 20 Euro Gebühren pro Fahrzeug an. Es sind nur Autos und Motorräder erlaubt. Zudem wurde ein überwachter und kostenloser Bereich für rund 200 Fahrräder eingerichtet.

Darüber hinaus gibt es einen Shuttle-Bus, der ausschließlich vom P&R-Parkplatz Bouillon aus fährt. Das Festivalgelände ist nicht an das reguläre öffentliche Transport-Netz angebunden. Es gibt keinen Fahrdienst vom Bahnhof Bettemburg aus.



Straßen gesperrt



Rund um das Herchesfeld nahe Roeser sind am Samstag aufgrund des Rammstein-Konzertes mehrere Straßen in beide Richtungen für die Autofahrer gesperrt. Darunter fallen der CR 132 zwischen Crauthem und dem CR 158 sowie der CR 157 zwischen Crauthem und Hellingen. Auf der N 13 zwischen Bettemburg und Hellingen wird die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt, allerdings dürfen auch dort keine Autos sondern nur die Shuttlebusse fahren.

Jeweils nur in eine Richtung befahrbar sind: die Strecke zwischen dem Herchesfeld und dem CR 157, der CR 161 zwischen Bettemburg und Düdelingen sowie der CR 132 zwischen Peppingen und Crauthem.

