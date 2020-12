Als Shinrin Yoku - zu Deutsch Waldbaden - bezeichnen die Japaner das bewusste und gesundheitsfördernde Wandeln im Wald. In einem Forst in Eschette bei Rambrouch soll die Methode bald auch in Luxemburg Fuß fassen.

Rambrouch: Japanischer Stressabbau im Wald

Dass das bewusste Spaziergehen im Wald, bei dem man die Natur mit allen Sinnen wahrnimmt und erlebt, einer gesundheitsfördernden Aromatherapie gleichkommt, das hat man in Japan schon länger erkannt. Was man dort als Shinrin Yoku bezeichnet und als Stress-Management-Methode fördert, nennt man zu Deutsch Waldbaden. Im Rahmen der Slow-Tourism-Initiative der Leader-Region Atert-Wark soll das Waldbaden nun auch bald in Luxemburg Fuß fassen, und zwar in der Gemeinde Rambrouch, wo die Vorstellung des Projekts durch Schöffin Myriam Binck und den Leader-Verantwortlichen Fons Jacques jüngst auf großes Interesse stieß ...

