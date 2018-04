Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Räubers, der am späten Montagnachmittag ein Schnellrestaurant in der hauptstädtischen Rue de Beggen überfallen hatte.

Räuber überfiel Schnellrestaurant in seiner eigenen Nachbarschaft

Kurz nach 17 Uhr betrat ein Mann am Montag ein Schnellrestaurant in der hauptstädtischen Rue de Beggen, zog ein Messer und bedrohte eine Angestellte. Dann schnappte er sich die Kasse und ergriff die Flucht.



Zeugen beobachteten indes, wie der Mann in einem Haus in unmittelbarer Nähe des Tatorts verschwand. Hier konnte er wenige Minuten später von Polizisten gestellt werden. Es zeigte sich, dass der Täter in dem Haus lebte.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes sowie die Beschlagnahme der Beute und des Messers an. Am Dienstagmorgen wurde der Täter einem Untersuchungsrichter vorgeführt.