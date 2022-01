Die Polizei ermittelt nach drei Straftaten am Wochenende in der Stadt Luxemburg.

Luxemburg-Stadt

Räuber überfällt Pärchen auf Place d'Armes

(jt) - Polizeibeamte haben am Freitagabend einen mutmaßlichen Drogendealer in Luxemburg-Stadt festgenommen. Der Verdächtige wollte sich gegen 22 Uhr in der Avenue de la Gare beim Anblick eines Streifenwagens aus dem Staub machen. Die Polizisten konnten den Mann jedoch in der Rue Glesener einholen.

Auf der Straße fanden sie einen Strumpf, in dem mehrere Kokain-Kugeln eingepackt waren. Bei der Körperdurchsuchung des Mannes fanden die Beamten außerdem ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und anschließend dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

„Antänzer“ klaut Goldkette

Die Polizei berichtete am Sonntag zudem über einen gewaltsamen Diebstahl, der sich am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Place d'Armes ereignet hat. Ein Paar war in Richtung Hamilius unterwegs, um von dort den Bus nach Hause zu nehmen. Dabei wurden die beiden von einem Unbekannten verfolgt. Der Täter umarmte den Mann mit einer Hand und gab ihm mit der anderen Hand einen leichten Schlag auf die Brust. Sekunden später stellte das Opfer fest, dass der Räuber ihm während dieser Annäherung seine hochwertige Goldkette vom Hals gestohlen hatte.

Wenig später, gegen 23 Uhr, kam es in der Avenue de la Gare zu einem weiteren Überfall. Ein Mann war gerade dabei, Geld von einem Automaten abzuheben, als er von einem Unbekannten zur Seite gedrückt wurde. Der Kriminelle schnappte sich das Geld aus dem Automaten und lief in Richtung Rue de Strasbourg davon.

