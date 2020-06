Kurz vor 17 Uhr ist am Freitag in der hauptstädtischen Rue Philippe II eine Frau angegriffen und beraubt worden.

Räuber schleudert ältere Dame gegen Hauswand

Die Polizei war binnen weniger Minuten mit mehreren Patrouillen vor Ort im Einsatz. Foto: LW

(str)- Am späten Freitagnachmittag sucht die Polizei in der Oberstadt nach einem Mann, der kurz vor 17 Uhr auf offener Straße eine Frau überfallen hat.

Gegen 16.50 Uhr griff er einer älteren Dame in der Rue Philippe II von hinten in die Handtasche einer älteren Dame und stahl so deren Brieftasche. Dann stieß er die Frau gegen die Fassade eines Geschäfts, sodass diese schließlich zu Boden fiel.

Das Opfer erlitt dabei einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Der Räuber flüchtete durch die Galerie Bonn in Richtung der Place d'Armes. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte er entkommen. Er trug eine rote Baseballmütze, eine kurze Hose und eine Maske.

Hinweise von Zeugen werden über den Polizeinotruf 113 entgegengenommen.

