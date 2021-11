Die beliebten Sudoku und Kreuzworträtsel können direkt auf wort.lu gelöst werden.

Kreuzworträtsel und Sudoku

Rätselspaß im Web

Das tägliche Kreuzworträtsel und das Sudoku gehören zum beliebten Bestandteil der gedruckten Ausgabe des „Luxemburger Wort“. Die Rätsel können unsere Abonnenten seit geraumer Zeit bereits im „Digital Paper“ lösen. Und jetzt lässt sich der interaktive Rätselspaß auch auf der Webseite genießen: Täglich bieten wir zwei Sudokus und ein Kreuzworträtsel an.

Anstatt mit einem Stift, wie in der gedruckten Zeitung, werden die Rätsel Online über die Tastatur ausgefüllt. Das geht auf einem Mobiltelefon ebenso einfach wie am Desktop.



In der digitalen Rätselwelt besteht die Möglichkeit, die Eingaben direkt zu überprüfen. Dafür einfach den Button „Überprüfen“ drücken und die falschen Antworten werden rot unterlegt. Rot unterlegte Felder können überschrieben und somit korrigiert werden. Bei richtigen Antworten verschwindet die rote Unterlegung des Feldes. Mithilfe des „Neustart“-Buttons kann man das Rätsel auch noch mal von vorne beginnen.

Wer trotz allem nicht auf die richtige Lösung kommt, findet das korrekte Ergebnis in der aktuellen Ausgabe der Zeitung des nächsten Tages.

Die Rätsel haben eine eigene Rubrik in der Menüleiste unter „Rubriken“. Selbstverständlich ist die Darstellung der Rätsel „responsive“ - sie lassen sich vergrößern oder verkleinern und passen sich an den zur Verfügung stehenden Bildschirm an.

Zugang zum digitalen Rätselspaß haben unsere Abonnenten automatisch, sobald sie sich eingeloggt haben. Gastleser bitten wir um eine kostenlose Registrierung, bevor sie mit der Lösung der Rätsel beginnen können.

Luxemburgs führende Tageszeitung trägt den sich ändernden Nutzungsgewohnheiten seiner Leser Rechnung und nutzt die technologischen Möglichkeiten von mobilen Endgeräten aus.

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, gerne auch Kritisches, per Mail an feedback@wort.lu

