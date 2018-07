Weil drei Reinigungskräften am Hauptbahnhof schlecht wurde, nachdem sie einen Zug gereinigt hatten, ließ die Polizei den Zug evakuieren. In Roodt/Syr mussten alle Passagiere aussteigen. Die Ursache war indes überraschend.

Rätselhafte Übelkeit

Tom RUEDELL Weil drei Reinigungskräften am Hauptbahnhof schlecht wurde, nachdem sie einen Zug gereinigt hatten, ließ die Polizei den Zug evakuieren. In Roodt/Syr mussten alle Passagiere aussteigen. Die Ursache war indes überraschend.

Am Montag zur Mittagszeit hatten drei Reinigungskräfte am Luxemburger Hauptbahnhof einen Zug gereinigt und diesen wieder verlassen, als ihnen auf einmal schlecht wurde. Einer Frau war sogar so unwohl, dass sie zusammenbrach. Die alarmierte Polizei konnte den Zug aber nicht mehr an der Abfahrt hindern.

Sicherheitshalber wurde der Zug am nächsten Bahnhof evakuiert - in Roodt/Syr mussten alle Fahrgäste aussteigen. Der Zug wurde ausgiebig untersucht, allerdings ohne Ergebnis.

Erst später stellte sich die Ursache für die spontane Übelkeit heraus: Die Putzkolonne hatte während der Arbeit eine Packung Kekse gefunden und die Kekse aufgegessen. Bei dem Gebäck hatte es sich offensichtlich um "Space Cakes" gehandelt - Haschkekse mit einem THC-Gehalt von 0,3 %.