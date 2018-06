Böse Überraschung am Montagmorgen in der Garage R&C Boewer in Hoscheid-Dickt: Über das Wochenende wurden am Parkplatz Kompletträder von Neuwagen abmontiert und entwendet.

Räder von Neuwagen entwendet

(SH) - Böse Überraschung am Montagmorgen in der Garage R&C Boewer in Hoscheid-Dickt: Über das Wochenende wurden am Parkplatz Kompletträder von Neuwagen abmontiert und entwendet. Wie die Garage auf Facebook mitteilt, haben die mutmaßlichen Täter auch die Bewegungsmelder außer Gefecht gesetzt.



Zeugen sollen sich bei der Garage (Tel. 9080981) oder bei der Polizeidienststelle Hosingen melden.