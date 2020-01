Radweg mit vielen Hindernissen

Schon seit zehn Jahren plant die Gemeinde Bous einen zwei Kilometer langen Radweg ins Nachbardorf. Doch im Behördendschungel kommt das Projekt nicht vom Fleck.

Schmal soll der Weg werden, eigentlich nur zwei Betonstreifen, die vorbei an Wiesen und Feldern führen. Mit etwa 2,5 Kilometer hat der Radweg in Richtung Mosel nur bescheidene Ausmaße – und doch bekommen die Kommunalpolitiker im Gemeinderat von Bous manchmal den Eindruck, sie würden an einem Mammutprojekt arbeiten.

Zumindest die Vorbereitungszeit ist denkwürdig: Zehn Jahre laufen nun schon die Diskussionen für eine Verbindung zwischen Bous und Stadtbredimus, auf der die Radfahrer aus der Gemeinde unbehelligt vom Autoverkehr zur Mosel kämen und dort Anschluss an den Radweg Richtung Remich oder Grevenmacher hätten ...