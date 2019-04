Radinfrastrukur wird weiter ausgebaut

Das Radwegenetz wächst und wächst. Bis vor einigen Jahren war dies noch undenkbar - denn das Rad hatte lange einen anderen Stellenwert.

„Der nächste Infrastrukturminister wird viele Fahrradwege einweihen müssen“, scherzte der Ressortminister François Bausch in der Vorwahlkampfzeit im vergangenen Herbst. Denn in der vorangegangenen Legislaturperiode wurde ein erheblicher Ausbau des Radwegenetzes in die Wege geleitet. Rund 300 Kilometer befinden sich derzeit in einer konkreten Planungsphase und sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Diese Wege wird François Bausch wohl – zumindest zum Teil – selbst einweihen dürfen.



Im Jahr 2015 wurde der Ausbau des derzeit rund 630 Kilometer langen Netzwerks auf rund 1 ...