Unter den Opfern eines schweren Unfalls auf der Baleareninsel, bei dem am Donnerstag eine Autofahrerin in eine Gruppe Radfahrer gefahren war, ist auch ein Luxemburger. Einer der Sportler ist zwischenzeitlich verstorben.

Radfahrerunfall auf Mallorca: Luxemburger unter den Verletzten

(TJ/dpa) - Unter den Opfern des schweren Unfalls auf Mallorca, bei welchem eine Autofahrerin in eine Gruppe Radfahrer gefahren war, ist auch ein Luxemburger. Dies berichtet RTL am Freitagmorgen. Er hatte Glück im Unglück und wurde nur am Arm verletzt.

Der Anführer der Gruppe, ein 47 Jahre alter deutscher Staatsbürger, war bei dem Zwischenfall so schwer am Kopf verletzt worden, dass er im Krankenhaus verstarb. Insgesamt neun Radfahrer hatten in Krankenhäuser auf der Insel transportiert werden müssen, vier von ihnen konnten die Spitäler noch am selben Tag wieder verlassen.



Der Unfall geschah am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf einer Landstraße in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel, als ein Auto die Radfahrergruppe überrollte, wie die „Mallorca Zeitung“, das „Mallorca Magazin“ und andere Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Ursache des Unfalls sei noch unbekannt.



Am Freitagmorgen veröffentlichte der Luxemburger Raoul Mayer Fotos vom Unfall auf seinem Facebook-Account. Zu dieser Zeit, wusste die Radfahrergruppe noch nicht, dass der Anführer ihrer Gruppe später an den schweren Verletzungen am Kopf erliegen würde.



Die Radfahrer wollten am Donnerstag eine 200 Kilometer lange Strecke absolvieren. Sie bereiteten sich auf der Baleareninsel auf einen Triathlon-Wettbewerb vor. Bereits 20 Minuten, nachdem sie aufgebrochen waren, passierte der Unfall.



Unfallursache unklar



Das Unfallfahrzeug sei von einer Spanierin gesteuert worden. Von Medien zitierte Augenzeugen versicherten, die 30-Jährige habe zu keinem Zeitpunkt gebremst und sei mit voller Geschwindigkeit in die Gruppe gerast. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet und die Fahrerin zunächst in Gewahrsam genommen. Es werde geprüft, ob sie unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte.

Die „Mallorca Zeitung“ schrieb, es handele sich um eine Gruppe von 30- bis 40-Jährigen, „die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel“ komme, um an einem Trainingscamp teilzunehmen.