Sexuelle Belästigung

Radfahrerin in Mersch von Rollerfahrer begrapscht

Die Polizei sucht nach dem Vorfall auf dem Fahrradweg zwischen Mersch und Schoenfels nach Zeugen.

(LW) - Eine Radfahrerin ist am Montag gegen 18 Uhr in Mersch sexuell belästigt worden. Die Frau war auf dem Fahrradweg zwischen Mersch und Schoenfels unterwegs, als ein junger Mann sie auf Höhe der Rue Hermann Gmeiner in Mersch von hinten packte und unsittlich berührte.

Der Betroffenen gelang es, dem Angreifer zu entkommen. Sie begab sich unverzüglich zur Merscher Polizeidienststelle.

Der Tatverdächtige, der mit einem Elektroroller in Richtung der Rue Hermann Gmeiner davongefahren war, konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Behörde hat eine Beschreibung des Angreifers veröffentlicht: Der Verdächtige sei „südländischer Herkunft“, zirka 16 bis 18 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat eine korpulente Statur, mittellanges Haar und trug schwarze Kleidung. Er war mit einem Elektroroller unterwegs.

Alle Hinweise in diesem Zusammenhang werden von der Polizei Mersch unter der Telefonnummer: (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail: police.mersch@police.etat.lu entgegengenommen.

