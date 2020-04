Ein Radfahrer hat sich am Montag in Mersch bei einem Sturz in eine Baugrube lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Radfahrer nach Sturz in Baugrube in Lebensgefahr

(SH) - In der Rue d'Arlon in Mersch ist am Montag gegen 17 Uhr ein Radfahrer in die Grube einer Baustelle gefallen. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Mann war mit einem roten Fahrrad aus Richtung Mersch gekommen. Staatsanwaltschaft und Spurensicherung wurden in Kenntnis gesetzt.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise sind unter der Nummer 2449-0100 für die Polizei aus Mersch.

