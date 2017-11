(str) - Vor dem Bezirksgericht Luxemburg ist am Donnerstagvormittag eine 44-jährige Autofahrerin freigesprochen worden, die im Januar 2015 in Esch/Alzette einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt hatte. Der 85-jährige Mann war wenige Wochen später im Krankenhaus seinen schweren inneren Verletzungen erlegen.



Die Angeklagte hatte im Prozess erklärt, dass sie den Radfahrer an der Kreuzung an der Place Benelux zwar wohl gesehen hatte, dann aber kurz von der Sonne geblendet worden sei. Dann habe sie bereits den Impakt am Fahrzeug gespürt.



Ein Gutachter hatte zudem im Prozess festgehalten, dass es durchaus möglich sei, dass die Frau tatsächlich von der Sonne geblendet worden sei und dass die Sichtverhältnisse einer Simulation zufolge schwierig gewesen seien. Zudem gebe es keine Hinweise dafür, dass die Frau zu schnell gefahren sei. Ihre Fahrgeschwindigkeit lag dem Experten zufolge zwischen 36 und 50 km/h.

Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch die Ansicht vertreten, dass die Fahrerin aufgrund der Sichtverhältnis langsamer hätte fahren müssen. Der Ankläger forderte deshalb auch eine angemessene Geldstrafe sowie ein zwölfmonatiges Fahrverbot. Das Gericht leistete dem am Donnerstag allerdings nicht Folge, als es die Frau freisprach.



Das Opfer war nach dem Unfall bei Bewusstsein und wollte Zeugenaussagen zufolge seine Fahrt gleich fortsetzen. Als er dann doch überzeugt werden konnte, sich medizinische untersuchen zu lassen, zeigte sich jedoch, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma, Rippen- und Schlüsselbeinfrakturen sowie Thoraxverletzungen erlitten hatte. Gepaart mit dem gesundheitlichen Zustand des Mannes und seinem hohen Alter, führten die Verletzungen zu seinem Tod.