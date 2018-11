Radfahrer in der Hauptstadt: Gefährlicher Ist-Zustand

Für Radfahrer ist der Weg zwischen Bahnhofsviertel und Oberstadt ein alltäglicher Spießrutenlauf.

Bis die Tramverbindung in der Avenue de la Liberté und die Neugestaltung der Avenue de la Gare fertiggestellt sind, werden Radfahrer zwischen dem Bahnhofsviertel und der Oberstadt mit einer durchaus gefährlichen Zwischenlösung vertröstet. Dabei gäbe es Alternativen.

In Zeiten, in denen sanfte Mobilität mehr eine Notwendigkeit als Luxus ist, kommt es eigentlich einer städteplanerischen Bankrotterklärung gleich: In Luxemburgs Hauptstadt gibt es für Radfahrer keine gesicherte und direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Oberstadt. Dabei pendeln tagtäglich zwischen 800 und 1 000 Radfahrer zwischen beiden Stadtvierteln.

Noch gibt es keine Lösung ...