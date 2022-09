Der Notarzt musste den Mann vor Ort erstversorgen. Insgesamt musste der CGDIS nach drei Unfällen Hilfe organisieren.

Rettungsdienste

Radfahrer erleidet schweren Sturz

(TJ) - Es war gegen 19.50 Uhr als die Rettungsdienste von einem schweren Unfall in der Rue de Canach in Roedt in Kenntnis gesetzt wurden. Ein Radfahrer war gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der CGDIS alarmierte unverzüglich den SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt, der wenig später eine Erstversorgung des Mannes vornahm, ehe dieser zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Sanitäter aus Remich waren mit einer Ambulanz angerückt, ebenso die Feuerwehr aus Moutfort.

Bereits um 18.30 Uhr waren in Senningerberg zwei Autos kollidiert, wobei zwei Insassen verletzt wurden. Sie wurden von Sanitätern aus der Hauptstadt in Obhut genommen, derweil die Feuerwehr die Unfallstelle absicherte und die Räumungsarbeiten leitete.

Um 2 Uhr in der Nacht auf den Dienstag verunfallte auf dem CR306 zwischen Grevels und Grosbous ein Autofahrer mit seinem Wagen. Auch er wurde verletzt.- Eine Ambulanz aus dem Einsatzzentrum Nordstad sowie die Feuerwehr aus Grosbous wurden abkommandiert.

