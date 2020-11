Der Radler blieb mit dem Lenker in einer plötzlich geöffneten Tür hängen. Er stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Radfahrer erfasst geöffnete Autotür

Der Radler blieb mit dem Lenker in einer plötzlich geöffneten Tür hängen. Er stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

(m.r.) - Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Rodange verletzt worden. Er fuhr gegen 17.50 Uhr über die Rue des Romains, als sich plötzlich die Fahrertür eines abgestellten Autos öffnete. Der Radler konnte nicht mehr ausweichen und blieb mit dem Lenker in der Tür hängen. Er stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Wenn die Autotür zum Prellbock wird Es ist der Schrecken aller Radfahrer: Plötzlich öffnet sich vor ihnen eine Fahrzeugtür. Ein Unfallszenario, das fast immer schwerste Verletzungen nach sich zieht und sehr schnell tödlich enden kann.

Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, trug laut Polizei aber keine lebensgefährlichen Verletzungen davon. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit der Klärung des Unfallhergangs betraut. Der Polizei zufolge war der Radfahrer nur sehr schlecht sichtbar. Das Rad war nicht mit den gesetzlich vorgeschriebenen Beleuchtung und Reflektoren ausgestattet.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.