Radfahrer demonstrieren in Düdelingen

In der Südmetropole protestierten Fahrradfahrer für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit.

Von Raymond Schmit

Das Fahrrad soll mehr Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum genießen. Diese Forderung brachten Freunde des Zweirads am Samstag mit einer Aktion in Düdelingen zum Ausdruck. Dazu aufgerufen hatte die Initiative „Velo Diddeleng“. Gefolgt waren der Einladung etwa 150 Radfahrer. Die Veranstalter machten kein Geheimnis daraus, dass sie sich einige mehr gewünscht hätten, aber Regen- und Hagelschauer, die den ganzen Tag über begleitetet waren von Windböen, verdarben wohl so manchem die Freude am Radfahren.

Die Fahrradfahrer demonstrierten am Samstag in Düdelingen für mehr sanfte Mobilität im öffentlichen Raum. Foto: Anouk Antony

An der Fahrt durch Düdelingen nahmen alle Altersklassen teil. In die Pedale traten sowohl Kinder als auch ältere Herrschaften, die mit ihrer Teilnahme unterstreichen wollten, dass sie in einer vom Auto dominierten Welt als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer angesehen werden wollen.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kenne das Fahrrad einen ungeahnten Aufschwung, was sich schon alleine daran zeige, dass die Fahrradhändler mit den Lieferungen kaum nachkommen, so ein Teilnehmer. Die Politik sei angesichts dieser Entwicklung gefordert, den berechtigten Anliegen einer wachsen Zahl von Freunden des umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels nach mehr Gleichberechtigung und mehr Sicherheit im Straßenverkehr nachzukommen.

