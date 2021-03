Radfahren: Überleben in der Festungsstadt

Zehn Gefahrenpunkte für Radfahrer in Luxemburg-Stadt, die dringend einer Lösung bedürfen – eine Analyse.

Das Stadtbild hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert – und das ist auch nicht ohne Folgen für den Verkehr geblieben. Aber auch die Art, wie Menschen sich in der Stadt fortbewegen wollen hat sich deutlich verändert. Das Fahrrad ist mittlerweile für viele Menschen das Fortbewegungsmittel ihrer Wahl und das nicht nur bei Schönwetter. Alleine 2020 hat sich die Zahl der Radfahrer in der Hauptstadt etwa im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent erhöht.



Doch die Infrastrukturen haben bei dieser Entwicklung nicht mitgehalten: Es gibt noch immer Orte, an denen eine Radfahrt mit Lebensgefahr einhergeht – und es scheint, als sei dies den verantwortlichen Planern nicht bewusst ...