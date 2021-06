Am Samstag und am Sonntag werden mobile Blitzer gegen Temposünder eingesetzt.

Radarmessungen

Polizei kündigt Geschwindigkeitskontrollen an

Am Samstag und am Sonntag werden mobile Blitzer gegen Temposünder eingesetzt.

(MeM) - Die Police Grand-Ducale kündigt für dieses Wochenende zahlreiche Radarmessungen an.

Geschwindigkeitskontrollen werden demnach am Samstagabend und in der Nacht in Luxemburg, Val de Hamm, in Mamer an der Route d'Arlon sowie in Schengen-Schwebsingen entlang der N10 durchgeführt.

Am Sonntagmorgen folgen Messungen in Schifflingen an der rue de Noertzange, am Nachmittag in Marnach-Munshausen an der CR 326 und in der Nacht in Luxembourg an der avenue J.F.Kennedy sowie in Munsbach-Niederanven an der CR 132.

Darüber hinaus können auch Geschwindkeitskontrollen an nicht bekanntgegebenen Orten durchgeführt werden.

