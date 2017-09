(tom/LW) - Wir erinnern uns: Der so genannte „Enforcement Trailer” des Polizeipräsidiums Trier, also die auf einem Autoanhänger installierte mobile Radaranlage, war im Mai gleich bei ihrem ersten Einsatz an der A60 in der Eifel außer Gefecht gesetzt worden. Unbekannte hatten das Gerät völlig demoliert.

Jetzt hat die Radarfalle, deren Zwillingsmodell auch in Luxemburg im Einsatz ist, ein beeindruckendes Comeback hingelegt: Die Polizei hatte den Anhänger an der Zufahrt zur Autobahnbaustelle der A1 bei Wittlich am Parkplatz Lüxem in Fahrtrichtung Trier aufgestellt und vier Tage seine Arbeit tun lassen - diesmal unbehelligt von Randalierern. An dieser Stelle ist die zulässige Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt.

Und der Trailer langte kräftig zu: Vom 21. September bis 24. September registrierte die Anlage 6.425 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Daraus ergaben sich 4.421 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 2.004 Verwarnungen. 980 Kraftfahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie an dieser Stelle schneller als 121 km/h gefahren sind.

Den traurigen Rekord legte ein Autofahrer am frühen Freitagabend hin. Er raste mit 207 km/h durch die Messstelle. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister des Kraftfahrtbundesamtes (erlaubt sind acht) und drei Monate Fahrverbot.

Die Trierer Polizei unterlegt diese Erfolgsmeldung übrigens mit Zahlen, die den Sinn einer Radarfalle belegen: Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Trier 2.350 Verkehrsunfälle mit der Hauptunfallursache „Geschwindigkeit”. Bei 671 dieser Verkehrsunfälle starben 15 Menschen, 845 wurden zum Teil schwer verletzt.