Ab Mittwoch wird am Ortseingang der Ortschaft geblitzt. Vorerst jedoch ohne Folgen.

CR181

Radar-Blitzer in Bereldingen geht in Testphase

(TJ) – Am Mittwoch geht der fest installierte Radarblitzer an dem CR181 in Bereldingen in den Testbetrieb. Dies bedeutet, dass das Gerät zwar blitzt, jedoch keine Bußgeldbescheide verschickt werden. Transportministerium und Straßenbauverwaltung werden die gesammelten Daten auswerten und die Anlage justieren. Wann diese Testphase abgeschlossen ist und die Anlage „scharf“ gestellt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Der Blitzer steht innerorts entlang der Straße von Bereldingen nach Bridel. Er erfasst die Geschwindigkeit in beiden Richtungen. Es sei noch einmal daran erinnert, dass an dieser Stelle eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gefahren werden darf und eine Toleranz von drei Stundenkilometern gilt.

