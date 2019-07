Eine Umfrage unter 500 Luxemburgern unter 30 findet heraus: Die junge Generation will am Individualverkehr festhalten - vor allem wegen der Flexibilität, die ein eigenes Auto bietet.

Quest-Umfrage: Die Jugend will den Führerschein

Quest-Umfrage: Die Jugend will den Führerschein

Tom RUEDELL Eine Umfrage unter 500 Luxemburgern unter 30 findet heraus: Die junge Generation will am Individualverkehr festhalten - vor allem wegen der Flexibilität, die ein eigenes Auto bietet.

In einer nicht-repräsentativen Umfrage, die sich an 500 Luxemburger unter 30 Jahren gerichtet hat, wollte das Marktforschungsunternehmen "Quest" wissen, wie die junge Generation zum Auto als Verkehrsmittel steht. Um ein Fazit vorwegzunehmen: Ein Paradigmenwechsel in Sachen motorisierter Individualverkehr sei nicht festzustellen. Während manche Politiker und auch Sozialforscher verlautbaren ließen, dass das eigene Auto und der Führerschein bei jungen Leuten zunehmend an Wichtigkeit verlören, sei das wahrscheinlich noch nicht bei den jungen Luxemburgern angekommen, so Quest.

269 junge Männer und 231 junge Frauen wurden in Luxemburg-Stadt befragt. Die jüngsten waren 18 Jahre alt, die ältesten 30. Etwa 50 Prozent der Befragten haben die Luxemburger Staatsbürgerschaft, 90 von 500 haben einen Wohnsitz im benachbarten Ausland.

68 Prozent der Befragten haben einen Führerschein, 15 Prozent sind gerade dabei ihn zu machen, weitere 15 Prozent denken darüber nach. Nur zwei Prozent wollen keine Fahrerlaubnis. Dabei ist die Anzahl der "Verweigerer" in der Altersgruppe der 27- bis 30-Jährigen mit 3 Prozent erwartungsgemäß minimal größer.

42 Prozent der Befragten haben ein Auto zur Verfügung. Bei den 18- bis 19-Jährigen liegt der Anteil bei 16 Prozent, bei den 27- bis 30-Jährigen bei 62 Prozent. Interessant: Wer einen Führerschein hat, hat in der überwiegenden Mehrzahl auch Zugriff auf ein Auto - nur vier Prozent der Führerscheininhaber gaben an, kein Auto zur Verfügung zu haben.

"Welches Auto würden Sie wählen?"

Nach diesen Fakten fragten die Interviewer Präferenzen zum Thema Autobesitz ab. In einem Gedankenexperiment durften die Befragten zwischen drei Automodellen auswählen, die ihnen als Dienstwagen komplett kostenfrei und ohne Verpflichtungen wie Sprit, Steuern etc. zur Verfügung gestellt würden. Zur Auswahl standen ein Kleinwagen mit minimalem Spritverbrauch (4,2 Liter/100 km) und geringen Emissionen (95 g CO2/km), ein mittleres Modell und eine Limousine mit hohen Verbrauchs- und Emissionswerten (9,8 Liter/100 km bzw. 139 g CO2/km). Es war ebenfalls möglich, das Angebot des imaginären Arbeitgebers komplett abzulehnen. 25 Prozent der Befragten nahmen den Kleinwagen, 44 Prozent das mittlere Modell und 29 Prozent das große Auto mit den hohen Verbrauchswerten. Nur zwei Prozent lehnten das Angebot ab.

In dieser Frage offenbart sich eine Geschlechterdifferenz: 36 Prozent der männlichen Befragten entschieden sich für den Spritfresser und nur 19 Prozent für den sparsamen Kleinwagen. Bei den Frauen nahmen 33 Prozent das sparsame Modell, aber nur 19 Prozent den großen Wagen. Offensichtlich spielten Vorinformationen aber auch eine Rolle: Die Hälfte der Probanden sollte sich nämlich für ein Auto entscheiden, bevor Statements über Vor- und Nachteile eines Autos abgefragt wurden, die andere Hälfte danach.

Die Gruppe, die ohne dieses Wissen im Hinterkopf eine Auswahl traf, entschied sich zu 49 Prozent für den mittleren Wagen. Die Gruppe, die nach den Fragen zu Pro und Contra entschied, wählte zu 39 Prozent den mittleren Wagen, die 10 Prozent "wanderten" zum Kleinwagen. Diejenigen, die sich für den Oberklasse-Wagen entschieden, änderten ihre Entscheidung offenbar nicht durch die vorherige Beschäftigung mit Pro und Contra, hier blieb die Zahl stabil bei rund 29 Prozent. Die Studie bewertet diese "stabile Entscheidung" für den Spritfresser zwar zu absolut ("Il ne touchera malheureusement jamais ceux qui sont fixés sur les voitures de prestige"). Dennoch gebe es Indizien dafür, wie die öffentliche Diskussion Präferenzen in der Wahl der Autoklasse beeinflussen kann, so die Autoren.

Parkplatzproblematik als größter empfundener Nachteil

Die Fragen nach Pro und Contra des Autobesitzes beantworteten die Befragten wie folgt: 96 Prozent stimmten der Aussage zu, ein Auto erlaube größere Flexibilität. 95 Prozent gaben den praktischen Nutzen als Hauptgrund an, ein Auto zu besitzen. 89 Prozent sagten, ein Auto erlaube ihnen, selbständig zu sein. Für 72 Prozent gibt ein Auto ein Gefühl der Freiheit. Auf der Contra-Seite: 64 Prozent gaben an, die Parkplatzproblematik mache den praktischen Nutzen zunichte. 49 Prozent sagten, sie seien bereit ihr Auto aufzugeben, weil der Schaden für die Umwelt und die Auswirkungen auf das Klima zu groß seien. 42 Prozent nannten zu hohe Kosten als Argument gegen ein Auto. 34 Prozent sagten, es mache keinen Spaß mehr Auto zu fahren, weil die Aggressivität auf der Straße zugenommen habe und zu viele Unfälle passierten.

Frauen umweltbewusster

Auch bei den Nachteilen zeigt sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Nur 66 Prozent der Frauen empfinden den Besitz eines Autos als persönliche Freiheit, dagegen stimmten 78 Prozent der Männer der Aussage zu. Der Aussage, dass die Auswirkungen auf die Umwelt gegen den Autobesitz sprechen, stimmten nur 45 Prozent der männlichen Befragten zu, aber 54 Prozent der Frauen. Erwartungsgemäß waren in der Umweltfrage auch diejenigen in der Mehrzahl, die keinen Zugriff auf ein Auto haben: 62 Prozent derjenigen ohne Auto stimmten zu.