(SH) - Auch in der Nacht zum Freitag kam es auf Luxemburgs Straßen zu mehreren Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.

Zwischen Itzig und Contern war ein Autofahrer gegen 1 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde eine Person verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen aus der Hauptstadt, die First Responder aus Hesperingen, Feuerwehr aus Luxemburg-Stadt und Hesperingen, der SAMU aus Esch/Alzette sowie die Polizei.



In der Route d'Arlon in Capellen kam es am Donnerstag kurz vor 23 Uhr unterdessen zu einer Kollision zwischen zwei Wagen, wobei eine Person verletzt wurde. Vor Ort waren neben der Polizei auch ein Rettungswagen und die Feuerwehr aus Mamer.

Kurz nach 19 Uhr war ein Wagen in der Rue de Beyren in Obersyren verunglückt. Auch hier kam es zu einem Verletzten, um den sich Polizei, ein Rettungswagen aus Luxemburg-Stadt und die Rettungsdienste aus Niederanven-Schüttringen kümmerten.

Beim Materialschaden blieb es unterdessen kurz vor 2 Uhr bei einem Unfall im Kreisverkehr Raemerich in Esch/Alzette. Vor Ort waren Polizei und Feuerwehr aus Esch/Alzette.







