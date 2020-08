"Quartiersfester": K(l)eine Fouerfreuden

In der Hauptstadt ersetzen „Quartiersfester“ die Schobermesse – doch nicht alle sind gut besucht.

Es ist ein ganz normaler Wochentag in der Stadt Luxemburg, kurz vor Mittag. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln und Hamburgern liegt in der Luft. Die Place de Roedgen in Cessingen füllt sich so langsam mit hungrigen Gästen.

Denn dort befindet sich eines der acht „Quartiersfester“ der Hauptstadt. Eine kleine Alternative zur wegen der Corona-Pandemie abgesagten Schueberfouer. Doch nicht alle Schausteller sind mit dieser Lösung zufrieden.

Ein Rückblick

Um nicht gänzlich auf die Jahrmarktstimmung verzichten zu müssen, kündigte die Stadtverwaltung Anfang Juli die „Quartiersfester“ an ...