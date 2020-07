Bei den Quartiersfesten in der Hauptstadt gibt es ab sofort eine kleine Änderung.

Quartiersfeste: Fahrgeschäfte schließen früher

Rita RUPPERT Bei den Quartiersfesten in der Hauptstadt gibt es ab sofort eine kleine Änderung.

Viele positive Reaktionen seitens der Besucher habe es bislang bezüglich der kleinen Quartiersfeste gegeben, sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des hauptstädtischen Schöffenrates mit der Presse.

Da sich die Fahrgeschäfte in der Regel an Kinder bis neun Jahre richten, sind sie ab sofort nur noch von 11 bis 20 Uhr (statt 22 Uhr) geöffnet.

Luxemburg-Stadt: Fouer-Feeling ohne Schobermesse Zwar fällt die Schueberfouer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus - ein Grund, auf die Jahrmarktstimmung zu verzichten ist dies jedoch nicht. Unter dem Motto "D'Stad lieft" finden bis September kleine Feste in den einzelnen Stadtvierteln statt.

Wie Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) erklärte, werden die sanitären Maßnahmen eingehalten. Die Forains hätten Zeit für die Reinigung nach jeder Fahrt - was durch die Stadt kontrolliert wird-, denn sie müssten keine Tickets verkaufen. Die Stadt Luxemburg zahlt jedem Schausteller ein festes Entgelt. Eine willkommene finanzielle Hilfe, weil die Schueberfouer wegen der Corona-Pandemie ausfällt.

Alkoholverbot bleibt

Am Alkoholverbot an den acht verschiedenen Plätzen in der Hauptstadt halten die Verantwortlichen fest, obwohl die Forains eine Lockerung erwirken wollten.

"D'Stad lieft": Das Riesenrad steht Nachdem die Schueberfouer wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, hat die Stadt Luxemburg ein unterhaltsames Sommerprogramm auf die Beine gestellt, darunter auch ein 50 Meter hohes Riesenrad auf der Kinnekswiss.

Wie die Bürgermeisterin des Weiteren betonte, gebe es für Jugendliche eine Vielzahl von anderen Plätzen in der Stadt, wo sie sich aufhalten könnten. Seit das Riesenrad auf der Kinnekswiss seine Runden drehe, habe sich die Situation dort beruhigt. Insgesamt gesehen gebe es keine Menschenmassen bei den Quartiersfesten.

summer.vdl.lu



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.