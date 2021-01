Quartier Gare: Stadt Luxemburg will unterstützen statt strafen

Mit „A vos côtés“ setzt die Stadt Luxemburg auf eine neue Sozialmaßnahme im Bahnhofsviertel, die den Einwohnern, Geschäftsleuten und Schülern zugute kommt.

„Die Einwohner und Geschäftsleute aus dem Viertel Gare haben jahrelang gelitten. Dank Inter-Actions bekommen sie jetzt ihr Leben zurück“, sagt Jedidi, ein in der Rue de Strasbourg ansässiger Händler.

Damit meint er den am vergangenen 15. Dezember gestarteten Präventions- und Mediationsdienst „A vos côtés“ (An Ihrer Seite), eine Sozialmaßnahme der Stadt Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Inter-Actions.



Aufgabe des siebenköpfigen Teams ist es, durch aktive Unterstützung der Einwohner des Bahnhofsviertels und Übernahme der Rolle eines Mediators in diesem Stadtteil sichtbar Präsenz zu zeigen ...